Felssturz in Vals. Quelle: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Ein Felssturz hat in Österreich ein Tal von der Außenwelt abgeschnitten. Etwa 150 Menschen konnten ihre Weiler in der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck nicht mehr verlassen. Das Geschiebe verschüttete die Zugangsstraße.



Der Berg kam zunächst nicht zur Ruhe. Bei Überflügen entdeckten Geologen immer wieder neue Wandabbrüche. Der Berg galt als gefährlich, aber der Felssturz kam überraschend. Am Mittwoch soll eine Notstraße auf der anderen Talseite fertig sein.