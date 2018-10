Christina von Hodenberg: Einerseits liegt das daran, dass die Medien damals vor allem Bilder produzierten, die Männer in den Vordergrund gerückt haben. Es passte nicht ins vorherrschende Weltbild, dass auch Frauen den Ton angeben und Rebellinnen sein können. Oft wurden Aktionen von Achtundsechzigerinnen medial nicht weiterverfolgt. Auf Fotos der 68er galten sie oft als schmückendes Beiwerk. Das heißt: Wir haben heute die Namen der Männer, die abgebildet sind, aber nicht jene der Frauen. Andererseits waren aber auch Frauen, die 1968 ganz vorne mitmischten, so sozialisiert, dass sie sich als Persönlichkeit gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt haben. Das Scheinwerferlicht war vielen also auch unangenehm, das überließen sie den Männern, von denen einige dann zu Ikonen stilisiert worden sind.