Und dann ist da noch die Debatte um hohe Bonuszahlungen, Luxusrenten und Millionenabfindungen. Ex-Chef Winterkorn (69) bekommt von VW eine Rente von 3.100 Euro - am Tag. Die Vorstände bekommen trotz des Dieselskandals hohe Bonuszahlungen. Und nach nur gut einem Jahr Arbeit erhält Ex-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt (66) nach ihrem Ausscheiden eine Abfindung von mehr als zwölf Millionen Euro.



Die meisten Menschen in Deutschland können von solchen Summen nur träumen - VW gerät einmal mehr in die Kritik. Volkswagen argumentiert, sich an Verträge zu halten. Aber sieben Monate vor der Bundestagswahl gewinnt die politische Debatte über eine Deckelung von Managergehältern an Fahrt. Der VW-Aufsichtsrat will nun das Vergütungssystem der Top-Manager reformieren und dem Vorstandschef künftig ein Gehalt von höchstens zehn Millionen Euro erlauben.