Der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren. Entsprechende Medienberichte wurden dem ZDF bestätigt. Die "Bild"-Zeitung hatte gemeldet, Piëch sei am Sonntagabend in einer Klinik in Rosenheim gestorben. Auch das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf das Umfeld der Familie Piëchs ebenfalls vom Tod des früheren Konzernchefs.