"Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment", schreibt Ferdinand von Schirach. Er ist Synästhetiker. Buchstaben, Gerüche und Menschen "sieht" er als Farben. Sie spielen also eine große Rolle in seinem Leben. Und in seinem neuen Buch. Es heißt "Kaffee und Zigaretten" und die Hauptfigur ist: er selbst. Sein Leben, seine Gedanken. Schirach und wie er die Welt sieht.