Der ADAC erwartet längere Staus am Wochenende. Archivbild Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Hessen macht den Anfang: Für rund 762.000 Schüler beginnen dort am Freitag die großen Ferien - wie auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der ADAC warnt vor Staus - ein Schwerpunkt ist demnach die längste deutsche Autobahn 7 (Göttingen-Würzburg).



Auf der Nord-Süd-Verbindung behindern sieben Baustellen mit einer Gesamtlänge von mehr als 46 Kilometern den Verkehr. Mit Staus muss aber auch auf der A5 (Kassel-Basel) und der A3 (Köln-Würzburg) gerechnet werden - vor allem am Wochenende.