Reichlich Verkehr auf der Autobahn A8. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Freitag die letzten beiden deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit dem staureichsten Wochenende des Sommers - auch wegen Rückkehrern nach Norddeutschland und Skandinavien.



Besonders staugefährdet sind demnach Routen zur Nord- und Ostsee sowie Autobahnen in Richtung Schweiz und Österreich. In Tirol und Salzburg könnten Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichstrecken die Situation verschärfen.