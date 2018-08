Wie im gesamten Reisebereich gibt es auch beim Angebot für Kinder und Jugendliche eine große Auswahl kommerzieller und gemeinnütziger Anbieter: vom zehntägigen Zeltcamp am Bodensee für 338 Euro über zehn Tage Beach- und Fitnessclub in Italien für 489 Euro bis zu drei Wochen "Action und Fun" auf Korsika für 715 Euro. Wer den Ferien des Nachwuchses gleich noch einen wissens-pädagogischen Dreh mitgeben will, kann auch das Sprach- und Sportcamp in einem englischen College buchen - 14 Tage für 2.375 Euro. In der Regel sind Reisen für Kinder und Jugendliche so ausgelegt, dass alles im Preis enthalten ist - außer Taschengeld.