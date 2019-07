Auto im Stau auf der Autobahn. Archivbild

Quelle: Martin Gerten/dpa

Der Reiseverkehr in die Sommerferien dürfte an diesem Wochenende in Deutschland seinen Höhepunkt erreichen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist letzter Schultag. Der ADAC erwartet deswegen "eines der schlimmsten Reisewochenenden".



Mit viel Verkehr rechnet der Verkehrsclub vor allem auf den Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee sowie auf den Weg in den Süden. Auch auf den Autobahnen in Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz kann es zu Staus kommen.