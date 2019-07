Vor dem Ferienbeginn im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen bereitet sich die Deutsche Bahn auf volle Züge vor. "Wie schon an den reisestarken Feiertagswochenenden im letzten Monat gilt auch für das kommende: Alles, was rollen kann, rollt", sagte eine Bahnsprecherin. Gut jeder fünfte Deutsche lebt in NRW.



"Natürlich sind die Züge zum Ferienstart besonders gut gebucht", sagte die Bahnsprecherin. "Wir empfehlen unseren Reisenden daher, einen Sitzplatz zu reservieren."