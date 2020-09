Googles Firmenschild (Archiv)

Mehr als 30 Anbieter von Diensten zur Vermietung von Ferienwohnungen haben Google in einem Brief an die EU-Kommission unfairen Wettbewerb vorgeworfen. Sie stören sich daran, dass Google Angebote einer Auswahl von Partnern anzeigt, die man dort dann buchen könne. Unter den 34 Unterzeichnern sind Firmen wie Expedia und Tripadvisor.



Google entgegnete, das Ziel der Suchergebnisse sei, den Nutzern die relevantesten Informationen zu zeigen. Derzeit werde in Europa ein neues Format getestet.