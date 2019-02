Busse von Flixbus am Fernbusbahnhof in Frankfurt am Main.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Der führende deutsche Fernbusanbieter Flixbus will sein Angebot auf Russland ausweiten. Geschäftsführer Andre Schwämmlein sagte: "Wir befinden uns in einer frühen Phase des Geschäftsaufbaus in Russland." Zunächst konzentriere man sich auf Moskau als Hauptdrehkreuz eines neuen Netzwerks.



"Gemeinsam mit regionalen Busunternehmen wollen wir ein komfortables Fernbusangebot mit hoher Qualität für Fahrgäste in Russland entwickeln", so Schwämmlein. Viele Busunternehmen hätten großes Interesse gezeigt.