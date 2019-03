Die grüne Flotte von Flixbus. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Das Fernbusunternehmen Flixbus will sein Angebot in Europa ausweiten. Es plant die Übernahme von Eurolines, dem Busnetz des französischen Verkehrskonzerns Transdev, wie es in einer Mitteilung der Unternehmen hieß.



Eurolines fährt mit seinen Bussen Ziele in zahlreichen europäischen Ländern an und ist innerhalb Frankreichs unter der Marke Isilines vertreten, die ebenfalls von Flixbus übernommen werden soll. Flixbus bedient nach mehreren Übernahmen in Deutschland 95 Prozent des Marktes.