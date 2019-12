Eine Demonstration in Malta.

Quelle: Rene Rossignaud/AP/dpa

Maltas Staatspräsident George Vella hat die Bevölkerung des Landes angesichts der Krise um den Mord an einer Journalistin zur Ruhe aufgerufen. "Lasst uns den Institutionen erlauben zu arbeiten und der Gerechtigkeit, ihren Lauf zu nehmen. Auf diese Weise können wir langsam zur Normalität zurückkehren", sagte Vella in einer Fernsehansprache.



Der Präsident hat in Malta wenig politische Macht. In der Schusslinie der Kritik steht Regierungschef Joseph Muscat, der seinen Rücktritt bereits angekündigt hat.