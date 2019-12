Fernsehturm in Hamburg.

Quelle: Axel Heimken/dpa

"Demokratie braucht Inklusion": Mit diesem Satz ist der Hamburger Fernsehturm illuminiert worden. Anlass der Aktion ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen am Dienstag (3. Dezember). Dann soll der Satz wieder auf dem Fernsehturm zu lesen sein.



In Kooperation mit dem Lichtkünstler Ingo Bracke will der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, auf die Belange von Menschen mit Behinderungen und ihre Rechte hinweisen. Im Zentrum steht dabei das Motto "Demokratie braucht Inklusion".