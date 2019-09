Mit einem "Fest der Freiheit" hat Deutschland in Prag an die Ausreise Tausender DDR-Flüchtlinge in den Westen vor genau 30 Jahren erinnert. Die Botschaft öffnete am Samstag ihre Tore für Zeitzeugen und Besucher. Am 30. September 1989 hatte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher dort, im Palais Lobkowicz, seinen berühmten Halbsatz gesagt, der im Jubel der Menge unterging: "Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... (möglich geworden ist)."