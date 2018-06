Reisende steigen in einen Sonderzug, um in ihre Heimat zu fahren. Quelle: Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa

Nach entbehrungsreichen Wochen feiern Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan. In den Ländern der muslimischen Welt bereiteten sich Millionen Menschen auf Id al-Fitr (das Fest des Fastenbrechens) vor, an dem traditionell die Familien zusammenkommen. In der Türkei beginnen die Feiertage morgen und dauern bis Sonntag.



Im Ramadan verzichten gläubige Muslime vom Anbruch des Tages bis zum Abend auf Essen und Trinken. Beim Id al-Fitr feiern sie, dass sie die Anstrengungen gemeistert haben.