Der Ramadan endet in der kommenden Woche. Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Die aufständischen Taliban in Afghanistan haben erstmals eine dreitägige Waffenruhe zum Fest des Fastenbrechens in der kommenden Woche angekündigt. Sie soll von Donnerstag an drei Tage lang an dem islamischen Fest Eid al-Fitr gelten, mit dem das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wird, teilten die Taliban mit. Ausländische Truppen seien von der Waffenruhe ausgeschlossen.



Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hatte am Donnerstag eine einwöchige Waffenruhe mit den Taliban angekündigt.