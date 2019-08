Die Weimarer Reichsverfassung wurde am 31. Juli 1919 von der Nationalversammlung verabschiedet. Deren 423 Mitglieder waren kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges aus den ersten wirklich demokratischen Wahlen in Deutschland am 19. Januar 1919 hervorgegangen. Mehrheitssozialdemokraten (MSPD), linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) und katholisches Zentrum hatten eine Drei-Viertel-Mehrheit. Reichspräsident Friedrich Ebert unterzeichnete die von den Abgeordneten ausgearbeitete Verfassung am 11. August 1919. Mit ihrer Verkündung am 14. August trat sie in Kraft und löste die alte Verfassung des Kaiserreichs von 1871 ab.



Mit der neuen Verfassung wurde ein parlamentarisch-demokratisches Regierungssystem mit einem starken Reichspräsidenten als Gegengewicht zum Reichstag eingeführt. In Artikel 1 hieß es: "Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus." Die aus 181 Artikeln bestehende Verfassung beruhte auf einem Entwurf des liberalen Staatsrechtlers Hugo Preuß.



Erstmals wurden allen Deutschen umfassende Grundrechte garantiert. Dazu zählten die Gleichheit vor dem Gesetz sowie die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Frauen erhielten die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie Männer, an erster Stelle das Wahlrecht.

Außerdem wurden wichtige soziale Rechte wie das Recht zur Gründung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden und zur Bildung von Betriebsräten festgeschrieben.



Zentrales Verfassungsorgan war der für vier Jahre gewählte Reichstag, der die Gesetzgebung ausübte. Die Reichsregierung war von seinem Vertrauen abhängig. Der für sieben Jahre direkt von der Bevölkerung gewählte Reichspräsident - erst Friedrich Ebert, ab 1925 der ehemalige Feldmarschall Paul von Hindenburg - verfügte über eine große Machtfülle. So konnte er den Reichstag auflösen und auf der Grundlage des Artikel 48 am Parlament vorbei Notverordnungen erlassen.



"Der Gewinn an politischer Freiheit, den die Weimarer Reichsverfassung den Deutschen brachte, war groß. Die Bewahrung der Freiheit in schwierigen Zeiten aber war durch die Verfassung nicht gesichert", schrieb der Historiker Heinrich August Winkler. Die von großer politischer Instabilität geprägte Weimarer Republik währte nur rund 14 Jahre. Die Weimarer Verfassung wurde nie ausdrücklich außer Kraft gesetzt, verlor aber faktisch ihre Geltung mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933.



(Quelle: EPD)

Bildquelle: dpa