In Leipzig wird heute die Buchmesse feierlich eröffnet. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Leipziger Buchmesse wird am Abend mit einem Festakt im Gewandhaus eröffnet. Dabei wird der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an die norwegische Autorin Asne Seierstad verliehen. Gastland der Messe ist Rumänien.



Für die Besucher öffnet die Buchmesse am Donnerstag. Bis zum Sonntag präsentieren rund 2.600 Aussteller aus 48 Ländern ihre Neuheiten aus der Buch- und Verlagsbranche. Zur Buchmesse und dem Lesefestival "Leipzig liest" werden knapp 300.000 Besucher erwartet.