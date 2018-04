Konstanz erinnert feierlich an die Papstwahl vor 600 Jahren. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mit einem Gottesdienst und einem Festakt erinnert die Stadt Konstanz an ein historisches Ereignis vor 600 Jahren: In der damaligen Bistumsstadt am Bodensee war 1417 ein neues kirchliches Oberhaupt bestimmt worden.



Das christliche Abendland war damals tief gespalten. Gleich zwei Päpste - einer aus Rom, einer aus Avignon - beanspruchten Anfang des 15. Jahrhunderts das Amt für sich. Mit der Wahl Martin V. zum Einheitspapst wurde das knapp 40 Jahre währende Abendländische Schisma beendet.