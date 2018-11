So dringt Angela Merkel (CDU) beim Festakt in Berlin unter anderem auf einen schnellen Aufstieg von Frauen in Führungspositionen. "Man muss doch nicht drumherum reden: Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein", sagt Merkel, also ein gleichmäßiges Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Und zwar überall, egal "ob in der Politik, der Wirtschaft, der Verwaltung" oder anderen gesellschaftlichen Bereichen. In all diesen Bereichen gebe es in Deutschland noch Probleme mit der Gleichberechtigung.