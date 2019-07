Nach ihrer Rede legte die Kanzlerin einen Kranz nieder an der Stelle, an der Claus Schenk von Stauffenberg und andere Hitler-Attentäter in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen wurden. Sie hatten vergeblich versucht, Adolf Hitler durch eine Bombe zu töten und das nationalsozialistische Terrorregime dadurch zu beenden.



Das Gedenken an die Männer und Frauen des 20. Juli und an alle anderen Widerstandskämpfer sei mit bleibenden Verpflichtungen verbunden, betonte die Kanzlerin. Unter anderem nannte sie als Verpflichtungen, dass Juden in Deutschland sorgenfrei Kippa tragen können, dass jeder seine Meinung sagen kann und dass die Erinnerung an die Zeit des Nazi-Regimes und an den Widerstand dagegen wachgehalten wird.