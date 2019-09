Die Straße von Hormus im Persischen Golf: Nadelöhr für die Schifffahrt

Quelle: The Visible Earth/NASA/dpa

Die britische Regierung vermutete hinter der Festsetzung jedoch eine Vergeltungsmaßnahme: Anfang Juli war im britischen Gibraltar ein Supertanker mit Öl aus dem Iran an die Kette gelegt worden. Die Ware soll für Syrien bestimmt gewesen sein. Den Behörden zufolge verstieß die Lieferung gegen EU-Sanktionen gegen das Kriegsland Syrien. Teheran sprach von "Piraterie" und drohte mit Konsequenzen. Mitte August wurde die "Adrian Darya-1" schließlich wieder freigegeben. Mutmaßungen, es habe sich um ein Tauschgeschäft gehandelt, um die "Stena Impero" freizubekommen, wies London vehement zurück.



Die Handelsschifffahrt war in den Sog des Konflikts zwischen den USA und dem Iran geraten. Die Spannungen in der Golf-Region hatten sich in den vergangenen Monaten immens verschärft. Es kam zu mehreren Zwischenfällen mit Tankern und Drohnen. Hinter den Spannungen steht der Atomstreit beider Länder. Die Amerikaner werfen der iranischen Führung vor, Atomwaffen bauen zu wollen. Der Iran weist das zurück.