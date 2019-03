Meng Wanzhou droht die Auslieferung an die USA.

Quelle: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Die in Kanada festgehaltene und von der Auslieferung an die USA bedrohte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou hat die kanadische Regierung verklagt. Ihre verfassungsmäßigen Rechte seien bei ihrer Festnahme am 1. Dezember schwer verletzt worden, heißt es in der vom US-Nachrichtenportal "Politico" publizierten Klageschrift.



Meng verlangt auch Schadenersatz wegen "Amtsmissbrauchs" und "Freiheitsberaubung". Am Mittwoch soll sich der Oberste Gerichtshof der Provinz British Columbia damit befassen.