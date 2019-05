Heinrich Bedford-Strohm reist nach Sizilien. Archivbild

Quelle: Andreas Gebert/dpa

Um die zivile Seenotrettung im Mittelmeer zu unterstützen, reist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, kurzfristig nach Sizilien. Er will auf der Insel das von Italien festgesetzte Schiff "Sea-Watch 3" besuchen.



"Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder sie in die schlimmen Lager in Libyen zurückzuschicken, das ist keine Option für Europa", sagte Bedford-Strohm. Die "Sea-Watch 3" wurde Mitte Mai beschlagnahmt, gegen den Kapitän laufen Vorermittlungen.