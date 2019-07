Der britischen Öltanker «Stena Impero». Archivbild

Quelle: Basil M. Karatzas/Karatzas Images/AP/dpa

Der vom Iran festgesetzte Öltanker "Stena Impero" soll zuvor in einen Unfall mit einem iranischen Fischerboot verwickelt gewesen sein. Als die Fischer einen Notruf abgesetzt haben, habe der britische Tanker ihn ignoriert. Das teilte ein Vertreter der iranischen Seefahrtsbehörde laut der Nachrichtenagentur Fars mit.



Der Tanker sei zur weiteren Untersuchung in den Hafen von Bandar Abbas gebracht worden. Alle 23 Besatzungsmitglieder sollten bis zum Ende der Untersuchung an Bord bleiben.