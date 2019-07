Jeremy Hunt, der britische Außenminister, in London.

Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der Iran muss in der Tankerkrise mit britischen Strafmaßnahmen rechnen. Die Regierung prüft nach den Angaben von Verteidigungsstaatssekretär Tobias Ellwood eine "Reihe von Optionen" und will diese am Montag bekanntmachen.



Da der Tanker in den Gewässern des Omans gestoppt worden sei, sprach die britische Verteidigungsministerin Penny Mordaunt von einer "feindlichen Handlung". Außenminister Jeremy Hunt sprach gegenüber Sky News von sehr ernsten "Konsequenzen".