Festakt Quelle: Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa

Anlässlich des Reformationsjubiläums fand in der Wittenberger Schlosskirche der Festgottesdienst statt. Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde an den Thesenanschlag Martin Luthers am 31. Oktober 1517 erinnert. Wegen des Jubiläums war einmalig der 31. Oktober ein bundesweiter Feiertag.



Katholiken und Protestanten unterstrichen den Willen zur Annäherung. Sie wollen das ökumenische Ziel eines gemeinsamen Abendmahles weiter verfolgen.