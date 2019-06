«Hurricane»-Besucher feiern in einem Schaumbad. Archivbild

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bei besten Festival-Bedingungen neigte sich das "Hurricane" in Scheeßel mit rund 68.000 Besuchern dem Ende zu. Als Höhepunkte sollten am Abend noch The Cure und Foo Fighters auftreten.



"Wir hatten eine super Stimmung unter den Besuchern, bestes Wetter und ein tolles Programm", sagte Festivalsprecherin Sina Klimach und zog ein positives Fazit. Der Zeitplan sei eingehalten worden. Auch aus Sicht der Polizei verlief das Musiktreffen in Scheeßel nahezu problemlos.