Denen wurde auch einiges geboten: Feuer, Konfettikanone und Knalleffekte - gerade das Konzert für In Extremo war ein Fest für alle Sinne. Besonders viel Eindruck hinterließ die Detonation von Sprengstoff am Schluss, die Rheinländer sparten weder an Show noch an Zeit. Zwei Stunden lang schallte mit Rock-Nummern wie "Quid Pro Quo" und Spielmannsklassikern wie "Ai Vis Lo Lop" eine aufregende Melange aus Moderne und Tradition über das Gelände.