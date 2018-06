Jared Leto mit Band "30 Seconds To Mars" am Ring. Quelle: Thomas Frey/dpa

Zeitgleich haben am Samstag zehntausende Fans beim Zwillingsfestival "Rock im Park" und "Rock am Ring" gefeiert. Zum Auftakt heizte am Nürburgring in der Eifel der britische Rockmusiker Yungblud ein.



Auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stand unter anderem der Auftritt von Headliner Thirty Seconds To Mars an. Laut Veranstaltern sind jeweils rund 70.000 Rock-Fans in die Eifel und nach Nürnberg geströmt. Gut 80 Bands sind angekündigt, sie treten in der Regel abwechselnd auf beiden Events auf.