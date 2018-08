Besucher feiern beim Festival "Tomorrowland" (Archivbild) Quelle: tomorrowland/dpa

Das Festival ist so beliebt, dass die 400.000 Tickets jedes Jahr binnen einer Sekunde ausverkauft sind: "Tomorrowland" ist eines der weltweit größten Treffen für Fans von elektronischer Tanzmusik - und das ausgerechnet im kleinen Belgien. Am Freitag startet das Spektakel wieder in der Nähe von Antwerpen - und zeigt einmal mehr, was für ein riesiger Geschäftszweig die elektronische Musik inzwischen ist.