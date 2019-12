Zuletzt wurden mehrfach IS-Verdächtige nach Deutschland gebracht.

Eine mutmaßliche Unterstützerin des sogenannten Islamischen Staats (IS) ist aus der Türkei in Frankfurt gelandet. Laut Bundespolizei wurde die 30-Jährige bei ihrer Ankunft festgenommen. Gegen sie lag ein Haftbefehl aus Niedersachsen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Mitarbeiter des Jugendamtes nahmen die Kinder in Obhut.



Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) hatte gefordert, Eltern strafrechtlich in Verantwortung zu nehmen, wenn sie ihre Kinder von Deutschland aus in IS-Gebiete gebracht haben.