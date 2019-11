Die deutsche Botschaft in Ankara.

Quelle: Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Die Außenexperten mehrerer Bundestagsfraktionen haben die Verhaftung des türkischen Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara scharf verurteilt. Die Türkei riskiere die "guten Beziehungen zu Deutschland", warnte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), in der "Welt".



Die türkische Polizei hatte Mitte September den Anwalt inhaftiert. Es wird vermutet, dass der Jurist sensible Daten von Menschen aus der Türkei bei sich hatte, die in Deutschland politisches Asyl beantragt hatten.