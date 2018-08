Die Bundesanwaltschaft vermeldete die Festnahme. Archivbild Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat einen 31-jährigen Russen in Berlin festnehmen lassen. Der radikal-islamistisch Gesinnte steht im Verdacht einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant zu haben. Die schwere staatsgefährdende Gewalttat soll er mit einem in Frankreich Inhaftierten vorbereitet zu haben.



Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Bundeskriminalamts, der GSG 9 und des Landeskriminalamts. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des Mannes. Zugrunde lag ein Haftbefehl vom 9. August.