Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Eine 50-köpfige Sonderkommission "Liemecke" unter Leitung des hessischen Landeskriminalamts hatte die Ermittlungen aufgenommen. Der frühere Landtagsabgeordnete hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder. Am Samstag war Lübcke beigesetzt worden. Am Donnerstag hatte es in Kassel einen Trauergottesdienst mit über 1.300 Menschen für den CDU-Politiker gegeben.