Gegen einen Syrer ist Haftbefehl erlassen worden. Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat einen 33 Jahre alten Syrer wegen Terrorismusverdachts in Baden-Württemberg festnehmen lassen. Der Mann soll die islamistische Al-Nusra-Front, einen Ableger des Terrornetzwerks Al Kaida, unterstützt haben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.



Er soll im April 2014 die Gefangennahme eines Syrers veranlasst haben, der Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) war. Ziel sei ein Gefangenenaustausch gewesen, der jedoch scheiterte.