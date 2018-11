Polizist bedroht Frau in Bochumer Tankstelle. Archivbild

Quelle: Ina Fassbender/dpa

Ein Polizist außer Dienst hat eine Tankstellenmitarbeiterin in Bochum stundenlang bedroht. Er gab vor, bewaffnet zu sein und eine Bombe zünden zu wollen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weder Waffen noch eine Bombe konnten jedoch gefunden werden. Hintergrund der Tat sind den Angaben zufolge familiäre Probleme des Mannes.



Am Morgen hatte er die Frau in seine Gewalt gebracht. Am späten Vormittag ließ er sie nach Verhandlungen mit der Polizei gehen. Der Polizist wurde festgenommen.