73-jähriger Enver Altayli sitzt in Ankara in Isolationshaft. Quelle: Familie/dpa

Nach der Freilassung von Deniz Yücel aus türkischer Haft bitten die Angehörigen eines weiteren inhaftierten Deutschen die Bundesregierung um mehr Engagement in dessen Fall. Ihr 73-jähriger Vater Enver Altayli sitze seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Isolationshaft, sagte Altaylis Tochter Zehra.



Die Familie wende sich aus Verzweiflung über die anhaltende Untersuchungshaft ohne Anklage erstmals an die Öffentlichkeit. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt.