Auf die Eisbahn in Karlsruhe sollte ein Anschlag verübt werden. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat den in Karlsruhe festgenommenen Terrorverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Der Mann soll einen Anschlag in Karlsruhe geplant und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt haben.



Spezialkräfte der Polizei hatten den 29-Jährigen am Mittwochnachmittag in Karlsruhe festgenommen. Er sei dringend verdächtig, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben, teilte der Generalbundesanwalt mit.