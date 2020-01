Polens Justizminister Zbigniew Ziobro. Archivbild

Quelle: Jacek Bednarczyk/PAP/dpa

Die Polizei in Polen hat einen Mann festgenommen, der die Ermordung von Justizminister Zbigniew Ziobro und eines Staatsanwalts in Auftrag gegeben haben soll. Die Ermittler werfen dem 28-Jährigen laut Nachrichtenagentur PAP Drogenhandel in großem Stil sowie Anstiftung zum Mord vor.



Ziobro sagte, der Mann habe den Mord an ihm selbst in Auftrag gegeben sowie an dem Staatsanwalt, der gegen ihn ermittelt habe. Laut einem Medienbericht soll der Mann einem Komplizen rund 23.500 Euro für die Tat geboten haben.