Zwei Mitglieder einer berüchtigten IS-Zelle wurden festgenommen. Quelle: Morukc Umnaber/dpa

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben zwei Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefangen genommen, die an Enthauptungen von Geiseln der Gruppe beteiligt gewesen sein sollen. Sie seien Anfang Januar in Syrien festgenommen worden, sagte ein Sprecher des US-Militärs in Tampa.



Demnach handelt es sich um Alexanda Kotey und El Schafi Elscheich. Sie sollen Teil einer IS-Zelle gewesen sein, die wegen der britischen Herkunft ihrer Mitglieder "die Beatles" genannt wurde.