Quelle: picture alliance/ZUMA Press

In der Briefbomben-Serie in den USA kommen die Ermittler offenbar voran: Wie das Justizministerium mitteilte, wurde nahe Miami in Florida ein Mann in Verbindung mit dem Fall festgesetzt. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht. Wie die Agentur Reuters unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet, soll es sich um den Hauptverdächtigen handeln. Weitere Festnahmen seien möglich, hieß es. In weiteren Berichten ist von einem Mann in den 50ern die Rede. Fernsehbilder zeigten, wie Polizisten in der Stadt Plantation einen weißen Transporter untersuchten und abtransportierten.