Anti-Terror-Einsatz gegen mutmaßlichen Islamisten in Schwerin. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Nach der Freilassung von sechs Syrern, die wegen Terrorverdachts vorläufig festgenommen worden waren, hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Kritik an der Justiz geübt.



"So geht das nicht. Zum wiederholten Mal in wenigen Wochen werden Hunderte Polizisten gegen angebliche Terroristen in Marsch gesetzt", die dann mangels Beweisen wieder freigelassen werden müssten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So "blamieren wir uns auf Dauer vor der Bevölkerung".