In Südfrankreich kam es zu einem Angriff auf Soldaten. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Nach einem Angriff auf joggende Soldaten in Südostfrankreich hat die Polizei zwei Menschen festgenommen. Ermittler nahmen in Grenoble einen Mann fest, der mit seinem Auto in die Soldatengruppe gefahren sein soll. Zudem stellten sie laut Polizei die Besitzerin des Autos.



Der Zwischenfall spielte sich nach Medienberichten nahe des Ortes Varces-Allieres-et-Risset südlich von Grenoble ab. Es gab keine Verletzten. Dem Sender BFMTV zufolge gibt es bisher keine Hinweise auf eine terroristische Tat.