Die zwei bislang bestätigten Festnahmen gab es in Wohnungen in den Neuköllner Straßen Mittelweg und Thomasstraße, die nahe beieinander liegen. Es gebe deutliche Anhaltspunkte, dass beide Verdächtige mit zwei Personen auf den Videoaufnahmen aus Überwachungskameras identisch seien, so die Polizei. Sie hatte vor einer Woche Bilder der Kameras veröffentlicht, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Das Video zeigte drei schwarz gekleidete Personen am S-Bahnhof Hackescher Markt, die ihre Gesichter unter Kapuzen, hinter Kragen und ihren Händen verbergen.