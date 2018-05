Mehrere Hausdurchsuchungen fanden in Kassel statt. Quelle: Göran Gehlen/dpa

Wieder eine Razzia wegen Terrorverdachts: Die Polizei hat sechs Syrer festgenommen. Die Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren sollen als Mitglieder der Terrormiliz IS einen Anschlag in Deutschland geplant haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Nach Informationen des ZDF soll ein Weihnachtsmarkt in Essen Ziel der Gruppe gewesen sein.



Drei Männer wurden während der Durchsuchung von acht Wohnungen in Kassel festgenommen, die anderen in Hannover, Essen und Leipzig.