Demonstranten bei einem früheren "Gelbwesten"-Protest. Archiv

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

In Paris haben sich Hunderte Anhänger der Protestbewegung "Gelbwesten" versammelt. Wie die Polizei berichtet, wurden bei Kontrollen mindestens 90 Menschen vorläufig festgenommen. Die Sicherheitskräfte setzten in der Nähe der Prachtstraße Champs-Elysees auch Tränengas ein, berichtet der TV-Nachrichtensender BFMTV. Auf dem Boulevard gilt ein Demonstrationsverbot.



In der Hauptstadt herrscht Nervosität, denn es sind auch separate Proteste für den Klimaschutz und gegen die Rentenreform angekündigt.