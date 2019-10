Der Mann stehe im Verdacht, in seiner Wohnung Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei weitere Tatverdächtige in Kamp Lintfort und im Raum Wiesbaden (Hessen), die nach Angaben der dortigen Behörden ebenfalls festgenommen wurden und sich in Untersuchungshaft befinden. Ein vierter Tatverdächtiger sei im Raum Langenfeld (NRW) festgenommen worden. Er sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Leitende Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker bei einer Pressekonferenz in Köln.